بعد نتيجة الشهادة الإعدادية.. مدارس يمكن الالتحاق بها بخلاف الثانوية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية منذ قليل، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحة أن النتيجة ستعلن بالدرجات عقب اعتمادها رسميا، ومع ظهور النتيجة في عدد من المحافظات يبدأ أولياء الأمور في التفكير في المرحلة الثانوية، ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك، فهناك عدد من المدارس الأخرى غير الثانوي العام يمكن التحاق الطالب بها.

وفيما يلي نعرض أبرز المدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

مدارس يمكن الالتحاق بها بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

مدرسة توشيبا العربي.

مدرسة الثانوي الجوي.

مدرسة السويدي الثانوي.

مدرسة we للاتصالات.

مدرسة الثانوي البريطاني.

مدرسة الضبعة النووية.

مدرسة الاثاث بدمياط.

مدرسة الطاقة الشمسية.

مدرسة غبور للسيارات.

مدرسة الثانوي البحري.

مدرسة الترسانة البحرية بالاسكندرية.

المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

مدرسة السكك الحديد والطرق.

مدارس التمريض العام.

مدرسة الذهب والمجوهرات.

المدرسة العسكرية الرياضية.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

مدرسة المتفوقين ستيم.

مدرسة الهسئة العربية للتصنيع.

مدرسة التمريض العسكري.

مدارس مبارك كول.

مدرسة إلكترو مصر.

مدرسة الصيد وتربية الأسماك.

مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام.

المدارس الفندقية والصناعية والفنية.

مدرسة الإنتاج الحربي في حلوان.

مدرسة البترول.

مدارس مبارك كول.

مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر.

مدرسة الثانوي البحري.

مدارس الثانوي البريطاني.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم الحصول على النتيجة من خلال رابط أتاحته المديرية، وتتواجد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 من خلاله.

وأضافت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رقم الجلوس الذي تم تسليمه لهم من قبل المدرسة أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.