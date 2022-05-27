رئيس «الدمغة والموازين»: «الذهب زينة وخزينة.. وهيفضل ملاذ آمن»

قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن المشغولات الذهبية ستظل ملاذا آمنا كمستودع للقيمة المالية، كما وأن الذهب هو جزء من الثقافة المصرية ويجري استخدامه في حياتنا الطبيعية كزينة، «الذهب زينة وخزينة، وعلشان كده هيفضل الذهب عليه إقبال وملاذ آمن للاستثمار».

سليمان: الذهب سلعة تخضع لقانون العرض والطلب

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الذهب هو سلعة كأي سلعة ويخضع لقانون العرض والطلب، في حين كان عليه طلب عال فسيرتفع سعره، وفي حال قل الطلب عليه لوجود بدائل للاستثمار فسينخفض سعره.

واستطرد: «حاليا السعر مرتفع لأن بدائل الاستثمار غير آمنة وعلشان كدة سعر الذهب ارتفع عالميا، وبتدخل في سعره عوامل كثيرة أوي زي الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتضخم في السوق العالمي والمشكلات المصاحبة لجائحة كورونا، وكل ده أثر على سعر الذهب ورفع سعره، وممكن بعد كدة يشهد فترة انخفاض».

وأوضح أن مدينة الذهب الموجودة على مشارف العاصمة الإدارية الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير التموين بإنشائها ستخدث فارقا «الخطوات ابتدت وتم الانتهاء من التصميمات والشكل العام للمدينة، وحاليا جار التنفيذ على أرض الواقع».

وتابع: «المدينة دي نقله حضارية كبيرة جدا ومعمولة علشان الوصول بالمنتج المصري من المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة إلى مستويات عالمية نقدر ننافس بيها في الأسواق الكبرى، ونحقق قيمة مضافة على الخام وحياة كريمة للمواطنين اللي بيشتغلوا في تلك الصناعة».