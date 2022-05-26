سعر الذهب يتراجع لـ1848 دولارًا للأوقية.. وعيار 18 بـ900 جنيه

تراجع سعر الذهب لـ1848 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، مواصلاً الخسائر في الجلسة السابقة، وذلك بعد دقائق من اجتماع السياسة الفيدرالية الأخير والذي أظهر أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يستمر في مساره في رفع أسعار الفائدة.

وأظهر محضر الاجتماع، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مستعدون لزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في كل من الاجتماعين المقبلين في يونيو ويوليو لمواجهة التضخم.

مخاوف من الركود الاقتصادي

في غضون ذلك، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من أن تشديد السياسة قد يتسبب في عدم الاستقرار في كل من الخزانة وسوق السلع، متسببًا في ركود اقتصادي.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

عالميًا، وصل سعر الذهب للأوقية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 وذلك في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول المعدن الأصفر عند 1826.20 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يجرى تداوله عند 1766.56 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

1050 جنيهًا سعر الذهب عيار 21

أما محلياً، سجلت أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة مستوياتٍ جديدة من التراجع، فيباع عيار 24 بسعر 1200 جنيه، بينما يباع ذهب عيار 21 بسعر 1050 جنيهًا، ويبلغ سعر بيع عيار 18 بـ900 جنيه، في حين يباع الجنيه الذهب بـ8480 جنيهًا.

ويُجرى تداول الذهب في الغالب في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE)، ويضم العقد الآجل القياسي هو 100 أوقية.

ويعد الذهب استثمارًا جذابًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويذهب نصف استهلاك الذهب في العالم في المجوهرات و40% في الاستثمارات و10% في الصناعة، وتضم قائمة أكبر منتجي الذهب دول: الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر الدول استهلاكًا للمجوهرات الذهبية هي: الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.