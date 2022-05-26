شركة أوروبية: أوقية الذهب ستتجاوز 2000 دولار بنهاية العام الجاري

توقعت شركة الاستثمار الأوروبية Incrementum AG، أن يتجاوز سعر أوقية الذهب هذا العام 2000 دولار، على أن تصل إلى 5000 دولار بحلول عام 2030.

تفاؤل بارتفاع سعر الذهب

التقرير أعرب عن تفاؤله بشأن الذهب، حيث يهدد ارتفاع التضخم بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، ويشير أيضًا إلى أن سعر الذهب تأثر بسياسة التشديد التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الرغم من أن أداء المعدن الأصفر كان جيدًا مقارنة بجميع فئات الأصول الأخرى هذا العام.

ويتوقع التقرير حدوث رياح معاكسة أخرى للذهب على المدى القصير، في إشارة إلى تراجع السعر خلال فترة قريبة، حال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

زيادة الذهب مع توقف رفع الفائدة

ولفت التقرير إلى أنه إذا توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في عام 2022، فمن الممكن حدوث ارتفاعات جديدة في الذهب، متوقعاً استقرار التضخم فوق 5% حتى عام 2022، وأن أسواق الأسهم قد تشهد مزيدًا من الخسائر هذا العام، ما يؤكد أن الاحتفاظ بالمعادن الثمينة أفضل وسيلة لتجنب الخسائر.

تراجع جديد في مصر

وهبط سعر الذهب اليوم إلى حدود 1848 دولارًا للأوقية، مواصلاً الخسائر في الجلسة السابقة، وعلى الصعيد المحلي، سجلت أسعار الذهب تراجعاً جديداً حيث هبط السعر 11 جنيها اليوم، ليسجل عيار 24 مبلغ 1189 جنيها، وعيار 21 بسعر 1040 جنيها، بينما هبط سعر عيار 18 لنحو 891 جنيها.

وبحسب أسعار الذهب في محلات الصاغة، بلغ سعر بيع الجنيه الذهب، 8 جرامات عيار 21، نحو 8320 جنيها، بينما بلغ سعر الأوقية في مصر 36965 جنيها.