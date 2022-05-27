مشروع تخرج يعكس دور الأب في الأسرة من خلال فيلم «وتين»

اختتم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس فعاليات «تحكيم مشروعات التخرج والإنتاج الإعلامي والصحفي لطلاب القسم لعام 2022»، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.

مشروع فيلم «وتين»

جاء ضمن المشروعات، مشروع فيلم «وتين» ويعني شريان مد الدم من القلب لباقي الجسم، لتجسيد معاناة دور الأب باعتباره يقوم يضخ الدم لأفراد أسرته ومسئوليته وطاقته تجاهم وتحمل الصعاب عنهم من خلال ثلاث قصص مصورة حقيقية.

قصة حارس العقار

الفيلم يبدأ بعرض أول قصة حقيقية مؤثرة لأبعد مدى، والتي تمنى فيها حارس عقار، من الله أن يرزقه بطفل بعد خمس سنوات حاول فيها هو وزوجته، حتي رزقهما الله ببنت بعد عناء وتدور أحداث تلك اللقطة حول شعور عدم وجود أبناء فهم زينة الحياة الدنيا.

قصة أب يقوم بدور الأب والأم

وجاءت ثاني قصة عن دور أب عظيم بسبب قيامه بدور الأب والأم في نفس الوقت، بعد أن توفت زوجته وابنته في حادث سياره اسفر عن اصابه ابنه الأخير بالشلل وفقدان الحركة، وقام بمراعاته وتولي أمره وحيدا دون كلل أو ملل من تحمل الصعاب.

دور الأب الذي يقوم بعمل الأبوين

أما عن القصه الثالثة، فهي دور الأب الذي يقوم بعمل الأبوين بعد وفاة زوجته التي تركت ابنها ذي الخمس سنوات، ليحن عليه بحنان أمه المتوفاة.

عرض كلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام

جاء ذلك ضم عرض كلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس، مشاريع تخرج الفرقة الرابعة، بقسم الإذاعة والتلفزيون.

وناقشت اللجنة فيلم التخرج برئاسة، رئيس القسم دكتورة دينا ابو زيد، والدكتور طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ نقيب الإعلاميين، والإعلامية القديرة سلمى الشماع، وفاطمة شعراوي مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالجريدة، ودكتورة هبة شاهين رئيس لجنة قطاع الإعلام بوزارة التعليم العالي، ودكتورة رشا قمحاوي الأستاذ المساعد بالقسم، والمشروعات من إشراف كل من إسراء محمد وإنجي فتحي ومي زايد وسارة محمد وهند علي وإنجي مجدي.

وقال طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن الفيلم على أعتاب الاحترافيه والتميز، مضيفًا أنه كان على درجة عاليه من التأثر مضيفا أن أعمال المونتاج والتصوير رائعة.‎ وأضاف سعده، أن للمونتاج دورا كبيرا في خروج المواد المصورة بشكل رائع وجذاب ليلفت الأنظار، فالبرامج المتخصصة في تعديل ودمج مقاطع الفيديو والصور أصبحت لغة العصر ولا بد من التطوير بشكل مستمر للوصول إلى أفضل النتائج.

وأشاد نقيب الإعلامين، بفريق عمل مشروع وتين، والقائمين على المونتاج والتصوير وعلى رأسهم مسؤول المونتاج بالفيلم الطالب محمد الفقي، لما له من دور كبير في خروج المحتوي إلى النور وتقديمه بشكل لافت باتخاذه لقطات مؤثرة ومعبره بشكل كبير لدور الأب في رفع العبء عن الأسرة وتحمل الصعاب مستخدما أحدث وسائل المونتاج للخروج بمحتوى لائق.