«آداب حلوان» تناقش مشروعات تخرج طلاب الإعلام على مدار 3 أيام.. بحضور «مسلم»

تنظم كلية الآداب جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، لقاء لعرض مشروعات التخرج لطلاب قسم الإعلام جامعة حلوان، تحت إشراف الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

لجنة مناقشة مشروعات «صحافة»

ويناقش طلاب قسم الصحافة مشروعات تخرجهم يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022 وتتكون لجنة مناقشة شعبة الصحافة من الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وأكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ.

ويناقش الطلاب عددا من المشاريع منها «مورستان» والمجلة متخصصة في الصحة النفسية، ومجلة «سبورتيات» وهي مجلة رياضية، ومجلة «فانتازيا» وهي مجلة توعوية عن القضايا الاجتماعية.

مناقشة مشروعات «إذاعة وتليفزيون»

كما تجري مناقشة مشروعات طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون يوم الأربعاء 18 مايو 2022.

وتتكون لجنة مناقشة مشروعات شعبة الإذاعة والتليفزيون من الفنان أحمد أمين، وشريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، ومحمد هاني الخبير الإعلامي والمشرف العام على برنامج «حديث القاهرة» بقناة القاهرة والناس.

ويعرض الطلاب عددا من الأفلام منهم فيلم «استعارة مكانية»، يدور الفيلم حول إيجابيات وسلبيات العالم الافتراضي بتقنية نظارات الميتافيرس، وماذا سيحدث إذا وصلت الى إيدينا، في ماذا سنستخدمها، وهل سنحقق مكاسب أم تهزمنا الخسائر التي أبرزها أن يخسر الإنسان مكانه في العالم الواقعي ويخسر من حوله من أجل هذه النظارات.

كما يعرض الطلاب فيلم «عروس الواحة» في هذا الفيلم سنرى سيوة بجمال أهلها الطيبين، بحياتهم البسيطة، ولغتهم العريقة، وكذلك فيلم «فضلوس» عن النوبة، وفيلم «كيان» الذي يدور في الفيوم بقرية تونس حول أول سيدة تتعلم فخار في القرية على يد السيدة السويسرية أيفيلين التي أتت من بلدها وعاشت في الفيوم لتعلم الشباب والبنات صنعة الفخار وتجعل من القرية الريفية قرية سياحية.

مشروعات طلبة قسم «العلاقات العامة»

كذلك تعقد مناقشة مشروعات العلاقات العامة والإعلان يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.

وتتكون لجنة مناقشة مشروعات شعبة العلاقات العامة والإعلان من الدكتور إبراهيم والي، أستاذ النشر والطباعة والتغليف كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، الدكتور شيرين زقلمة الرئيس التنفيذي لشركة رادا للعلاقات العامة واستشاري الحملات الإعلامية، وأحمد طارق الرئيس التنفيذي لمجموعة طارق نور.

ويناقش الطلاب عددا من المشروعات منهم مشروع «رسكلة»، ويهدف إلى تسليط الضوء ورفع الوعي بأهمية فصل الطعام وإنتاج مصادر طاقة جديدة غير ضارة بالبيئة لدى الجهات المعنية والجمهور عن طريق تحويل بقايا الطعام إلى كهرباء وبطرق أرخص من توليد الكهرباء، كما يناقش الطلاب مشروع «حملة إيه D N» فكرة مشروع التخرج «إيه d n» ترويج لمشروع الجينوم المصري وتوعية المصريين بأهمية هذا المشروع على الصحة العامة وتعريف المصريين بما هو الجينوم وماهو تكوينه، حيث إن الجينوم المرجعي أضحى ضرورة للعديد من التطبيقات، على رأسها «الطب الدقيق»، الذي يعتمد على تقسيم المرضى وفقًا لخلفيتهم الجينية، ما يمهد لتوليف بروتوكول علاجي خاص بكل مريض على حدة، وليس حبة دواء واحدة تصلح لكل المرضى كما نفعل حاليًّا، كذلك يناقش الطلاب مشروع «نقلة» ويعد نقلة هي أول حملة إعلامية ترويجية عن جهود الدولة في تطوير القطارات المصرية، والتي تشمل «المونوريل- القطار الخفيف - القطار السريع»، وسُميت الحملة «نقلة» نسبةً إلى النقلة النوعية والحضارية التي شهدها مجال النقل في الفترة الأخيرة؛ وذلك نتيجةً للتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل الذكي والتنمية المستدامة، وكذلك يناقشون مشروع بيانكا Bianca وهو حملة ترويجية متكاملة للترويج السياحي عن مدينة نويبع في جنوب سيناء.