بريد الوطن .. الشراقوة
كتب:
الوطن
09:35 م | الخميس 26 مايو 2022
صورة تعبيرية
الحقيقة وباختصار
الشراقوة دول كبار
لما من شدة كرمهم
ضيّفوا كل القطار
لما من شدة كرمهم
قدّموا أحسن فطار
والقيادة والأهالى
قدّموا لهم كل غالى
فى البلد صبحت حكاية
من حكايات الليالى
احكى يا سطور الغناوى
القصص ويّا الحكاوى
عَ الرجولة والشهامة
عن بلد صارت علامة
من علامات النهار
الشراقوة دول كبار
لما من شدة كرمهم
ضيّفوا كل القطار
لما من شدة كرمهم
قدّموا أحسن فطار
إبراهيم خليل إبراهيم
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