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محمود مسلم

بريد الوطن .. الشراقوة

كتب:

الوطن
09:35 م | الخميس 26 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

الحقيقة وباختصار

الشراقوة دول كبار

لما من شدة كرمهم

ضيّفوا كل القطار

لما من شدة كرمهم

قدّموا أحسن فطار

والقيادة والأهالى

قدّموا لهم كل غالى

فى البلد صبحت حكاية

من حكايات الليالى

احكى يا سطور الغناوى

القصص ويّا الحكاوى

عَ الرجولة والشهامة

عن بلد صارت علامة

من علامات النهار

الشراقوة دول كبار

لما من شدة كرمهم

ضيّفوا كل القطار

لما من شدة كرمهم

قدّموا أحسن فطار

                                                                       إبراهيم خليل إبراهيم

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