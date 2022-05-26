بريد الوطن .. الشراقوة

الحقيقة وباختصار

الشراقوة دول كبار

لما من شدة كرمهم

ضيّفوا كل القطار

لما من شدة كرمهم

قدّموا أحسن فطار

والقيادة والأهالى

قدّموا لهم كل غالى

فى البلد صبحت حكاية

من حكايات الليالى

احكى يا سطور الغناوى

القصص ويّا الحكاوى

عَ الرجولة والشهامة

عن بلد صارت علامة

من علامات النهار

الشراقوة دول كبار

لما من شدة كرمهم

ضيّفوا كل القطار

لما من شدة كرمهم

قدّموا أحسن فطار

إبراهيم خليل إبراهيم

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