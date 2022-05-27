صباحي: نحتاج الاختلاف في الرأي ونتفق على حب الوطن ومحبة بعضنا

قال حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إن الله يؤلف القلوب فالبلد تحتاج الاختلاف في الرأي ولكن عدم الاختلاف في محبة الوطن أو المصريين بعضهم البعض، متابعا: «أنا سعيد أن هذا الوطن رغم كل ما يعانيه يستطيع أن يجد أرضية مشتركة من المحبة واتفاق واضح على قمية العدل، لأن العدل والمحبة من أهم القيم التي تحتاجها مصر لنتجاوز زمات ونتقدم للأمام».

شكر الرئيس السيسي

وأضاف «صباحي» خلال استضافته في برنامج «مصر جديدة»، على فضائية «ETC » مساء اليوم الخميس، ويقدمه الصحفي ضياء رشوان، أنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن ظنه ويرجو أن يكون الجميع عند حسن الظن الشعب، لافتا إلى أنه قابل المشاركة في الحوارات السياسية المختلفة لأن الاختيار الصحيح هو الحوار وليس القطيعة لأنه الحوار الطريق ليتقدم أي شعب ويتغلب على ما يواجه من أزمات.

لا أقاطع أحدا إلا العدو الصهيوني

وواصل مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي: «أنا لم أكن في تاريخي في موقف قطيعة مع أحد إلا مع العدو الصهيوني إسرائيل ما عدا ذلك فالحوار هو الأصل، وده الموقف أظن لأي عاقل، لأن تاريخ البشرية الناس بتختلف وتتحاور للوصول للأفضل لكن مش بتختلف، أشعر في هذا الحوار أن بلدنا تحتاج خروج آمن من ظرف صعب تمر به ولن يكون إلا بحوار جاد».