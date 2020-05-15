مجدي أحمد علي: حمدين صباحي قدم معايا في معهد السينما وأنا نجحت وهو سقط

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إنه منذ صغره يعشق السينما، إلا أن رغبة الأهل جعتله يلتحق بكلية الصيدلة، مشيرًا إلى أنه أقام نادي سينما في كلية الصيدلة، وأنشطة كثيرة تتعلق بالفن خاصة أنه كان رئيسًا لاتحاد طلبة الكلية.

وأضاف، خلال لقائه في رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن يوم تخرجه من كلية الصيدلة كان يوم دخوله معهد السينما، لافتًا إلى أن حمدين صباحي كان معه في نفس الاختبارات لكنه فشل، وأنا نجحت في امتحانات القبول.

وتابع علي، أنه كان يخدم في القوات المسلحة، ويعمل في صيدلية مساءًا، وطالب في معهد السينما صباحًا.