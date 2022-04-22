غدا.. بدء محاكمة المتهم بقتل تاجر دواجن وتقطيع جثته بالساطور في الهرم

تبدأ غدا محكمة جنايات الجيزة، نظر أولى جلسات محاكمة صاحب محل بتهمة قتل تاجر دواجن وتقطيع جثته بالساطور والتخلص منها في القمامة، بسبب مطالبة المجني عليه له بسداد مبلغ مالي كان اشترى به دواجن منه وعجز عن تسديده له، بمنطقة الهرم.

إحالة المتهم للمحاكمة

وكانت محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة غدا الموافق 23 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك بعدما أحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة مطلع الشهر الجاري، بعدما انتهت التحقيقات مع المتهم.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه فب جريمة قتل تاجر دواجن وتقطيع جثته والتخلص منها في القمامة، بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم بسداد مبلغ مالي كان قد حصل منه على سبيل السلف وعجز المتهم عن سداد المبلغ له، فقرر التخلص منه لتحيله النيابة للمحاكمة.

تفاصيل ارتكاب المتهم للجريمة

بدأت تفاصيل القضية بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطار باختفاء أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، ووجود شبهة جنائية في اختفائه، وبإجراء التحريات، تبين إلى أن المجني عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد، وعلى إثر ذلك بدأت الجريمة تنكشف.

كاميرات المراقبة تكشف اللغز

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، واختفى عقب ذلك، فتم استصدار أمر بضبط وإحضار صاحب المحل، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بقتل المجني عليه بسبب إلحاحه على سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن كان قد اشتراها منه وعجز عن سداد قيمتها، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة، وتم بإرشاد المتهم العثور على أجزاء الجثمان في مكان تخلص المتهم منه، كما تم ضبط أداة الجريمة المستخدمة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أحالته للمحاكمة الجنائية.