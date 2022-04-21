ضبط 2.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مستشفى بالأقصر

تمكنت شرطة قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الأقصر، من ضبط 2.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المستشفيات في الأقصر، خلال حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة في نطاق دائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر.

1800 دجاجة متغيرة الخواص

وخلال مرور الحملة التفتيشية على أحد المستشفيات، وتحديدًا مطبخ المستشفى المشار إليها، وتبين من الفحص أن ثلاجة المطبخ بها 1800 دجاجة مجمدة بأوزان 2.5 طن متغيرة الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية.

وتحفظت القوات على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.