ضبط 429 كيلو جرام مخلفات دواجن معدة للطحن للاستهلاك بدمياط

تمكنت حملة مشتركة بين مديريتى التموين والطب البيطرى بدمياط، من ضبط 429 كيلو جرام مخلفات دواجن «هياكل وجلد دواجن» والمعدة للطحن والفرم لاستخدامها في المصنعات الغذائية مع وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تدل على تاريخها ومدى صلاحيتها أو مصدرها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما نفذت حملة مشتركة بين مديريتي التموين وأطباء الطب البيطرى بدمياط وجهاز حماية المستهلك لمنطقة قناة السويس ودمياط، وفي حضور كل من شرطة المسطحات المائية وشرطة المرافق بدمياط حيث تم المرور على الأسواق والثلاجات العامة والمحلات للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية المخزنة والمعدة للطرح بالأسواق للجمهور.

وتمكنت الحملة من ضبط 429 كيلو جرام مخلفات دواجن «هياكل ونتر وجلد دواجن»، والمعدة للطحن والفرم لاستخدامها في المصنعات الغذائية مع وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تدل على تاريخها ومدى صلاحيتها أو مصدرها.

ضبط 1700 كيلو جرام من التمور العراقية

كما تم ضبط 1700 كيلو جرام من التمور العراقية مخالفة للقرار 113 لسنة 94 لعدم وجود شهادة المنشأ او الإفراج الجمركي الذى يفيد بدخولها البلاد بطريقة شرعية.

وبالتفتيش على أحد مصانع الفيبر بمنطقة شطا تم ضبط 4 أطنان من الفيبر المعد للتصنيع مخالفا للقرار 113 لسنة 94 لعدم وجود شهادة المنشأ او الإفراج الجمركي الداله على دخوله البلاد بشكل شرعي.

و في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات العامة تم ضبط وتحرير 21 محضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحال العامة فى مكان ظاهر للجمهور فى واجهة المحال.

تحرير 14 محضرا

كما تم تحرير 14 محضر عدم حمل شهادة صحية تفيد الخلو من الأمراض المعدية للعمال بالمنشأت الغذائية كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن المخازن التابعة للمحل بغرض إخفائها عن أعين الرقابة التموينية، واستخدامها في إخفاء السلع الحيوية وقت الأزمات، وتم تحرير 5 محاضر تعبئة مواد غذائية في ورق مطبوعات لما لها من خطورة داهمة على الصحة العامة لاختلاط أحبار المطبوعات بالمواد الغذائية، وختاما تم تحرير 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطيتها بالشاش وتعرضها للذباب والحشرات وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحو المضبوطات.