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السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
05:19 ص | الخميس 05 مايو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل شب في مزرعة دواجن في مدينة السادات، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، فور تلقي بلاغا بالحريق.

وجرى السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بشرية بين العاملين. 

السيطرة على حريق مزرعة دواجن في مدينة السادات

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية في المنوفية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في بمزرعة دواجن على مساحة 1400 متر بمركز السادات.

وجرى السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارات الإطفاء دون خسائر في الأرواح، وحرر محضرت بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة. 

وأكدت الوحدة المحلية بمركز السادات، في بيان لها، استجابتها الفورية لبلاغ مواطن عن حريق نشب بعنبر دواجن بناحية مدق الجزار كمين العجيزي، على مساحة 1400متر، وأخطرت الشرطة والمطافي والإسعاف على الفور، وجرى إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. 

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