أستاذ بكلية زراعة: ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية، وهو ما ظهر جليا في توجيهات القيادة السياسية بالعمل على زيادة ورفع كفاءة الإنتاج المحلي من المزروعات في مصر.

أبواليزيد: الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية في زيادة ورفع كفاءة الإنتاج المحلي

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية في زيادة ورفع كفاءة الإنتاج المحلي من الخضراوات فقد تمت بوتيره سريعة مع استصلاح الأراضي بشكل لم نعهد إليه من قبل، «الدولة تبنت عده مشروعات قومية للاستصلاح الأراضي بداية من إنفاق المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان كزراعات محمية وصوب».

واستطرد: «الزراعات المحمية تتم بأعلى التقنيات الزراعية الحديثة وتعادل انتاجيتها انتاجيه الـ300 ألف فدان بالحقل المفتوح، كما وترشد الري بمعدل يصل لـ70%، وتلي هذا المشروع القومي مشروع الريف المصري الحديث بقوام 1.5 مليون فدان، وشوفنا المناطق والافتتاحات اللي تمت بالفرارة وغرب المنيا وكوم امبو وشرق سيوة».

وأوضح أن مشروع مستقبل مصر الزراعي هو نواة الدلتا الجديدة والتي ستصل إلى 2.2 مليون فدان، وما تم التخطيط له لزراعته حاليا 1 مليون فدان، وتم استصلاح ما يقرب من 350 ألف فدان، كما وأن محطة بحر البقر ستمد أراضي شمال سيناء بالمياه التي تحتاجها لري الأرض.

وتابع: «مشروع إحياء توشكى سيصل إلى 500 ألف فدان، ومشروع مستقبل مصر في محور الضبعة من ضمن المشروعات القومية اللي تمت واتسمت بالتصليح الزراعي واتعمل ليها بنيه تحتيه، وعندنا 500 ألف كيلو طرق رئيسية وفرعية وما يقرب من 2400 بئر مياه».