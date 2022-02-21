مشروع استزراع سمكي في أقفاص مياه.. والأرباح 215 ألف جنيه

قال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الكثير من الأشخاص يرغبون، في فتح مشروع خاص بهم، برأس مال منخفض نوعا ما، بجانب الحصول على التمويلات اللازمة بشكل سريع ومضمون، إذ يقدم العديد من الأفكار الاسترشادية، ومنها فكرة مشروع إنتاج أسماك البلطي الطازجة، التي تعتمد على التسويق المحلي، من خلال استزراع الأسماك في أقفاص عائمة في المياه العذبة بالمحافظات الساحلية، والمحافظات التي تقع على بحيرات وممرات مائية، التي تتوفر فيها المياه العذبة بصفة مستمرة، بشرط أن تكون خالية من الملوثات والعناصر الثقيلة.

دراسة جدوى لفتح مشروع إنتاج أسماك بلطي طازجة

ذكرت دراسة خاصة بفتح مشروع إنتاج أسماك البلطي الطازجة، بحسب بيان من الجهاز، أنَّ المشروع من المشروعات المهمة، التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مكان، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين والمهتمين بمجالات تنمية الثروة السمكية والصناعات القائمة عليها والصناعات المكملة لها، من خلال إقامة مشروعات الاستزراع السمكي، كأحد المصادر الرئيسية للحوم.

ولفتت الدراسة، إلى تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة بالإنتاج المكثف للأسماك من الأقفاص العائمة، التي لا تحتاج إلى أراضي لإقامتها، وفي ذلك خفض الطلب على الأراضي، وتحقيق الاستفادة من جميع المصادر المائية الداخلية «أنهار/ بحيرات داخلية»، كما أن المشروع يستهدف الاقتصاد في استخدام المياه، إذ لا تتطلب إقامة المشروع أي مقننات مائية، وتربية كميات من الأسماك تصل إلى 50 مرة من القدر الذي يربى في نفس المساحة من الأحواض الأرضية المفتوحة.

وأشارت دراسة الجدوى، إلى أن المشروع يتطلب بعض المعدات والآلات، وهي 4 أقفاص عائمة في المياه العذبة بأبعاد (6م طول × 6م عرض× 3م عمق) للقفص الواحد، وكذلك بعض الخامات مثل إصبعيات سمك بلطى، وأعلاف الأسماك.

وأوضحت الدراسة، أنَّ الاستزراع السمكي في أقفاص عائمة يعتبر من المشروعات السريعة العائد والربحية، ويعتمد هذا المشروع على توفير مياه جارية خالية من أي ملوثات، وتعتبر المحافظات الساحلية، والمحافظات التي تقع على بحيرات وممرات مائية، من أنسب المحافظات لإقامة مثل هذه المشروعات.

تكاليف إنشاء المشروع.. وقروض ميسرة للمستفيد

وأكدت أن هذا النوع من المشروعات، يغطي تكاليفه من أول عام مع تحقيق ربح للمستثمر، وتقدر تكاليف إنشاء المشروع بنحو 237 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزءً منها، التي تتلخص في رأس المال المطلوب لبدء المشروع، وتقدر وفق الدراسة بـ59 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنَّه يجرِ إصدار قرض للمستفيد يبلغ 178 ألف جنيه، ويجرِ معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض، من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات، لمعرفة جميع الشروط، إذ تقدر أرباح المشروع خلال العام الأول بأكثر من 215 ألف جنيه.