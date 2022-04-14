حبس صاحب مصنع أسماك بالبحيرة 5 سنوات بتهمة إعادة تدوير أغذية فاسدة

قضت محكمة جنح رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، بحبس صاحب مصنع أسماك مملحة لمدة 5 سنوات، وذلك إثر ضبطه بحوزته 16 طن سمك سيلفر مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لاحتوائها على ديدان، حيث المصنع بإعادة إنتاجها وبيعها في الأسواق على هيئة فسيخ مملح، وذلك بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

إعادة تدوير الأسماك الفاسدة وطرحها بالأسواق

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، معلومات من الرقابة التموينية بمركز شرطة رشيد، يفيد قيام المدير المسؤول عن مصنع خاص بالأسماك المملحة بإعادة تدوير الأسماك الفاسدة وذلك لبيعها بالسوق السوداء، من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتشكلت على الفور حملة رقابية مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة بإدارة تموين مركز رشيد وعضوية مفتشي الإدارة لضبط المتهم.

أسماك «سيلفر» تحتوي على ديدان

وتمكنت الحملة من ضبط 16 طن أسماك سيلفر مملحة تحتوي على ديدان، ويقوم المسئول عن المصنع بإخلاءها وإعادة بيعها للمواطنين في محلات المواد الغذائية على هيئة فسيخ مخلي، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

إعدام الكميات المضبوطة من الأسماك الفاسدة

وبعرض المتهم على النيابة العامة بمركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، قررت إحالة القضية لمحكمة الجنح مع تكليف الرقابة التموينية بمركز شرطة رشيد بإعدام المواد المواد المضبوطة.