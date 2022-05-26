عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على أحد الباعة الجائلين 

أوقفت وزارة الداخلية ضابطا في شرطة المرافق عن العمل، عقب تعديه على بائع في أثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته.

وحققت أجهزة وزارة الداخلية في فيديو يظهر فيه الضابط خلال تعديه علي البائع في أثناء طلب الضابط من البائع إثبات هوية، ودار بينهما حوار اعتدى خلاله على الأخير وصفعه.

ورصدت وزارة الداخلية الفيديو فور انتشاره، وفتحت تحقيقًا فوريا وموسعا في الواقعة واستدعت ضابط المرافق الذي ظهر في الفيديو للتحقيق معه، ومعرفة ملابسات الواقعة منذ بدايتها.