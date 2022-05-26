خالد ميري: المشروعات الزراعية أنقذت مصر.. ودعم التموين وصل 90 مليار جنيه

أبدى الإعلامي خالد ميري، سعادته بالتواجد في افتتاح مشروع مستقبل مصر، الذي ساهم في استصلاح 350 ألف فدان.

وقال ميري خلال تقديم برنامج «كلمة السر»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن استصلاح الفدان الواحد يتكلف 250 ألف جنيه. وتابع أن الرئيس السيسي وجه باستكمال المرحلة الرابعة من المشروع وسوف تصل مليون و50 ألف فدان خلال سنة واحدة باستخدام المياه المعاد تدويرها لاستخدامها في المشروع من خلال ترع ومواسير ضخمة تشق الصحراء لتوصيل المياه.

وأوضح «ميري»، أن المشروعات القومية الزراعية أنقذت مصر وحققت الأمن الغذائي للدولة، والرئيس السيسي أكد أهمية توافر السلع في كل مكان في الدولة، للسيطرة على الأسعار، وأكد التزام الدولة باستمرار في السيطرة على الأسعار إلى نهاية العام الجاري.

أسعار السلع والخضروات بدأت في التراجع

وأشار إلى أن أسعار السلع والخضروات بدأت في التراجع، رغم الأزمة الطاحنة التي يعاني منها العالم، واستكمل أن اجتماع الرئيس مع شركة تنمية الريف المصري، ناقش استصلاح 1.5 مليون فدان، يساهم في تعزيز الحاصلات الزراعية المصرية، في ظل إنفاق 500 مليار جنيه على المشروعات الزراعية.

دعم التموين وصل 90 مليار جنيه

أضاف خالد ميري، أن دعم التموين وصل 90 مليار جنيه ورغيف العيش تكلفته وصلت على الدولة جنيه، وما زال يباع بخمسة قروش، وعلينا جميعا دور حاليا، لمساعدة الدولة من خلال الاقتصاد وعدم الإسراف من خلال ترشيد الاستهلاك، موضحا أن مشروع مستقبل مصر، وفر 25 ألف فرصة عمل دائمة ومليون فرصة عمل غير مباشرة وهناك رؤية واضحة للمشروعات القومية التي تسير جنبا إلى جنب.