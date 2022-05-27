«الشباب» تختتم أسبوع «الكارتون المصري» بالتنمية الرياضية بشبرا الخيمة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، فعاليات أسبوع الكارتون المصري، بالتعاون مع نادى سينما الكارتون المصرى، أمس الخميس، والذى نفذته الوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من (22-25) مايو الجاري، بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة .

اهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة بكل مجالات الفنون

جاء ذلك في اطار ما توليه وزارة الشباب والرياضة من اهتمام واسع بالفنون، ودورها في تربية النشء، ونظرا لدور الكارتون للأطفال لربطهم بالعادات والتقاليد المصرية من خلال محتوى فنى، لجذبهم بعيداً عن بعض أعمال الكارتون الأجنبي غير مناسبة للطابع المصري.

ويهدف تنظيم أسبوع الكارتون المصري إلي إعادة تقدير الفنون والاحساس بالجمال والانتماء للوطن، غرس قيم الولاء والانتماء للطلائع، وتفعيل الطاقات والأفكار فى كافة الجوانب، وتأصيل قيم الأخلاق والعادات والتقاليد الإيجابية للطلائع، إضافة إلى شغل أوقات الفراغ للطلائع لخلق جيل جديد من المبدعين.

الجراحي: الاهتمام بالفنون واكتشاف المواهب على أولويات أجندة وزير الشباب والرياضة

وقال محمود الجراحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمركز بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، إن المهرجان، شهد نجاحا كبير على مدار أسبوع، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يوجه دائما بالاهتمام الكبير بالفنون واكتشاف المواهب من النشء، ورعايتهم لثقل هذه المواهب التي ستعود بالنفع على المجتمع، في ظل الدولة المصرية الحديثة، لافتا إلى أنه في إطار ذلك تم إرسال دعوة لجميع شركات الإنتاج الفنى للمشاركة في إعداد أفلام الكارتون للعرض، وتم انتقاء الأفلام المرسلة وتنقيحها قبل عرضها.

وأضاف الجراحي أنه تم خلال الاسبوع عرض للعديد من الأفلام مثل (إجازة نيلية / ترويض النهر / دعاء الماء / سيرة بنى الحارث / الكراسة / عروض فنية مقدمة من معاهد وكليات / اغنية نور / عصام والمصباح / ابن بطوطه / الملك مينا / نصاىح صحية / الفراشة المغرورة ضمن حلقات مملكة النحل لإظهار تماسك المجتمع وتعاونه والحث على العمل والنظام / دعاء القطه والتى توضح كيف نفكر فى المخلوقات والطبيعة / اباظه وهو مخلوق خيالى ينمى الخيال والتصور/سكر سكر والتى تبين كيف نحمد الله على نعمه / قصص الآيات في القرآن الكريم/ سحلاوى/ الأحاديث الشريفه والتى توضح الحب والأخلاق الحميدة والقيم / قصة سيدنا يوسف / فتحى ياورده / اللغة فى الابريق).

وتقوم مجلة علاء الدين أيضا بتنفيذ الورش الفنية مع النشء خلال منتصف اليوم، مع توزيع بعض الهدايا والمجلات الثقافية والعلمية على النشء.

وتم تشكيل لجنة من المحكمين لأفضل ثلاث أعمال فنية مقدمة للنشء ، وتشكيل لجنة من النشء لرؤية الأفلام وإبداء الرأي فيها، بحضور أصحاب الشركات الفنية ومنتجى الأفلام والمجلات والسادة المحكمين والنشء والأسرة.

وقام محمود الجراحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمركز بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، بتسلم جوائز أفضل الأعمال للفائزين .