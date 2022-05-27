خبير أسواق مال: الضرر على صغار المستثمرين أكبر من المتلاعبين بالبورصة

قالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تراجعات عدد من الأسهم في البورصة المصرية سببها الرئيس ما يحدث عالميا من أزمات تضخم خارجية، والحرب الروسية الأوكرانية وتبعات تلك الحرب على الاقتصاد العالمي والمصري، لكن الأسواق العالمية التي تهبط حاليا حصلت على نصيبها من الصعود على مدار السنوات الماضية.

يعقوب: هناك فقدان ثقة من المستثمر المصري في البورصة

وأضافت «يعقوب»، خلال استضافتها ببرنامج «مال وأعمال»، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن البورصة المصرية بدأت رحلة هبوطها قبل هبوط الأسواق العالمية، ويجب أن نتوقف حتى نعلم ماذا يحدث لدينا، «اللي بيحصل عندنا مبقاش سر، وفيه فقدان من الثقة من المستثمر المصري في البورصة المصرية ولازم نشوف أسبابها».

واستطردت: «نسبة التلاعب من حجم تداول الأوراق في البورصة كبير فإلغاء العمليات هيكون فيه مشكلة، ولو عايزين نعاقب المتلاعبين في البورصة المصرية فعلينا أن نغرمه بضعف قيمة التربح الذي ربحه جراء تلاعبه، وهي عقوبه رادعه تساعد على عدم القيام بذلك مرة أخرى».

وأوضحت أنه ومن الضروري وضع قائمة سوداء للمتلاعبيين بأسواق البورصة المصرية، ولا يتم تمويلهم سواء من شركات أو بنوك، وترسل تلك اللائحة للمتعاملين في المجال حتى تتحمل كل شركة نصيبها من المخاطرة إذا تعاملت مع تلك القائمة.

وتابعت: «إلغاء العمليات مش بيعاقب المتلاعب، ولكن أحنا المفروض نعاقب المتلاعب علشان نحمي صغار المستثمرين، والضرر على صغار المستثمرين أكبر من المتلاعبين بالبورصة».