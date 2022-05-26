تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم.. وخبير يتوقع مستوى 10400

شهدت البورصة المصرية، تراجعا جماعيا في مؤشراتها بحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، ليهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.61% إلى مستوى 10185.27 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.6%، عند مستوى 1754.49 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 100» يتراجع 0.96%

وهبط مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.96%، في منتصف التعاملات عند مستوى 2634.7 نقطة، كما هبط مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.25% عند مستوى 1734.55 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات نحو 225.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 106.5 مليون سهم عبر تنفيذ 12.718 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 172 سهما، وارتفع 6 أسهم فقط منها، فيما انخفض 65 سهما واستقر 101 دون تغيير.

مؤشر EGX30 يرتد بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، ارتد بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 نقطة مع بداية تعاملات الجلسة، ونجح في تقليص خسائره الصباحية والتي سجلت نحو 20 نقطة هبوط في بداية التعاملات.

اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤشر البورصة الثلاثيني استطاع تقليص بعض مكاسبه، مدفوعاً باتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي 10200 نقطة.

استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 10400 نقطة

ويتوقع عيد، أن يتجه مؤشر البورصة الرئيسي بهذا الأداء لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 مدعوماً بمشتريات المؤسسات المالية الأجنبية والعربية وبنشاط الاسهم القيادية.