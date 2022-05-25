أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات تغلق على تراجع جماعي وخبير يوضح السبب

شهدت البورصة المصرية، تراجع جماعي، بنهاية تعاملات جلسة، اليوم، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعاً بنسبة 1.61% عند مستوى 10247.43 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.67% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1765.31 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2660.15 نقطة بتراجع نسبته 3.29%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 2.25%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 2.25%، ليغلق الجلسة عند 1756.47 نقطة، وبلغت قيم التداولات 694 مليون جنيه، من خلال التداول على 292.7 مليون سهم، وتنفيذ 35.096 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع سهمين فقط، وانخفض 115 سهمًا، واستقر 73 أخرى.

رأس المال السوقي يخسر 9.5 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 673.544 مليار جنيه، بخسائر 9.5 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافي 2.3 مليون جنيه للمصريين، و7.8 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء، بصافي 10.2 مليون جنيه.

المؤشرات تكسر مستويات الدعم الرئيسية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق متراجعا بأكثر من 168 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لجميع الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع بالاسهم القيادية بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية نحو الشراء الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه نحو كسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 10400 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بهذا الأداء يتجه المؤشر الثلاثيني إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 10200 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر ومعاودة الصعود مرة أخرى يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 نقطة.

وتابع «عيد»، فيما يخص عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، شهد أيضا أداء سلبي ولم ينجح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 1800نقطة، بضغط الأداء السلبي لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع.

ويتوقع عيد، في حالة ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني وهو 1760 قد يستعيد مستوى 1800 نقطة ومع استمرار الاداء السلبي لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 1700 نقطة.