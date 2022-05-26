أخبار البورصة المصرية.. خبير يوضح أسباب خسائر جلسة ختام الأسبوع

شهدت البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا، بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع، اليوم الخميس، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعًا بنسبة 0.46% عند مستوى 10200.56 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.07% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1746.37 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2627.49 نقطة بتراجع نسبته 1.23%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 1.26%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.26%، ليغلق الجلسة عند 1734.32 نقطة، وبلغت قيم التداولات 571.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 251.4 مليون سهم، وتنفيذ 30.023 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 186 سهمًا، إذ ارتفع سهمين فقط، وانخفض 17 سهمًا، واستقر 81 أخرى، وتراجع 88 سهمًا.

رأس المال السوقي يخسر 4.3 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 673.544 مليار جنيه، بخسائر 4.3 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافي 10.8 مليون جنيه للمصريين، و4 ملايين جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء، بصافي 14.9 مليون جنيه.

استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق عند مستوى دعم قوي ومهم جدًا للمؤشر نتيجة استمرار الأداء السلبي لأغلب الاسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع بالأسهم القيادية، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المؤشر الرئيسي.

وأضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة 10400، وفي حالة عدم نجاح المؤشر في الحفاظ والاستقرار أعلى مستوى 10200، قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني 10000 نقطة.

الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وتابع «عيد»: فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء، مع الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو البيع.

ويتوقع عيد، أن المؤشر بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1700 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 1760 نقطة.