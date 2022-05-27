أستاذ الأطفال: الشخص ينقل «إنفلوانزا الطماطم» حتى إذا شفي منه

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، إن إنفلوانزا الطماطم مرض قديم ولكن عندما ظهر بكثرة من خلال 26 حالة وأصبحت اليد تشبه الطمام، تم إطلاق عليه إنفلوانز الطمام لكن الطماطم ليس لها علاقة بنوع الخضروات، مبينا أنه يصيب القدمين والفم واليدين، مشيرا إلى أنه ضمن الفيروسات التي تصيب الجهاز الهضمي.

إصابة أكثر للأطفال

وأضاف «البليدي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج « مساء dmc»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «هذا المرض ليس خطيرا، والتعافي منه تلقائي، بإعطاء مسكن ومخضات حرارة والراحة وشرب سوائل كثيرة، مبينا أنه يصيب الأطفال تحت 5 سنين وسريع الانتشار خاصة في الحضانات وقلما يصيب الكبار.

مواصلا: «ده معروف في العالم كله، الوقاية منه هو أول ما الطفل يعيى مينزلش، أعراض سخونية بسيطة والطفل مبيأكلش وبتظهر بثور في بقه وعلى الأطراف الإيدين والقدمين وأحيانا يظهر في منطقة الحفاظة، والدكتور بيشخص المرض ببساطة، والتعافي بيخد 7 أيام، فترة العدوى بتستمر أسابيع حتى لو الشخص خف».

إنفلوانزا الطمام وجدري القرود

وظهر مرض إنفلوانزا الطماطم في الهند الأيام الحالية حيث أصيب 26 شخصا ولم ينتشر المضر في دول أخرى حتى الآن ويأتي هذا في وقت انتشر فيه جدري القرود في 11 دولة مختلفة.