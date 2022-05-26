أستاذ صحة عامة: جدري القرود ليس من أمراض الصيف.. وانتشاره مرتبط بالنظافة «فيديو»

قالت الدكتورة غادة نصرالدين، أستاذ الصحة العامة في كلية طب قصر العيني ومستشار الصحة العالمية، إنّ اليدين أكثر وسيلة تنقل البكتيريا أو الفيروسات، ولا سيما أمراض الجهاز الهضمي التي تنتشر بصورة أكبر في فصل الصيف، «غسيل اليدين هو الواقي الأساسي للحماية من الأمراض كلها».

جدري القرود مرتبط بالنظافة

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن جدري القرود لم يصنف على أنه أحد أمراض الصيف، لكن الانتشار مرتبط بسلوكيات النظافة الشخصية.

نصائح للأطفال وربة المنزل

ولفتت إلى أن الأمر داخل المنزل أقل خطورة، فمع النظافة المستمرة والتهوية الجيدة يجعل منحنى إصابة الجهاز الهضمي بأمراض منخفضة.

ونصحت بضرورة تعليم الأطفال بغسل أيديهم بعد الخروج من الحمام بالماء والصابون، كما نصحت الأمهات بغسل أيديهن عند تغيير الحفاظات للرضع، وقبل تحضير الطعام، مشددة على أنه يجب غسل اليدين عند تناول الطعام خارج المنزل لعدم نقل العدوى.

أكثر الأمراض انتشارا في الصيف

وأكدت أن الأمراض التي تنتقل بواسطة الحشرات في مصر قليلة ونسبة الإصابة بها منخفضة، مثل الملاريا أو حمى الضنك، «أكتر الأمراض اللي بنشوفها في الصيف هي الأمراض التي تنتقل نتيجة لسوء النظافة الشخصية أو نظافة المنزل»، لافتة إلى أنه من الضروري عدم ترك الطعام دون غطاء حتى لا يتعرض للحشرات مثل الذباب.

نصائح هامة للسيدات عند غسيل الخضراوات

ووجهت نصائح للسيدات للتعامل مع الطعام خاصة خلال فصل الصيف، قائلة إنه من الضروري التأكد من غسيل الخضراوات والفاكهة بشكل جيد، خاصة الخضراوات الورقية منها لأنها تعد من أشهر مسببات الأمراض والديدان لدى الأطفال والكبار.

خطورة انخفاض نسب الكلور بحمامات السباحة

وأوضحت أنه يجب وضع المطهرات والكلور بنسب معينة في حمامات السباحة، وإذا جرى إضافة الكلور بنسب أعلى قد تؤدي للحساسية والالتهابات بجلد الأطفال، وإذا جرى إضافة الكلور بنسب منخفضة تصبح حمامات السباحة وسطا لنقل كثير من الأمراض أبرزها الإسهال والنزلات المعوية.