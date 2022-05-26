أستاذ صحة عامة عن جدري القرود: «لو عضك فار مصاب هتنتقلك العدوى»

علق الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، على انتشار جدري القرود ببعض المناطق في العالم، قائلا: «المرة دي حاجة جميلة مطمئنة، يعني قصدي متخافوش، متقلقوش خالص المرة دي، مقارنة بفيروس كورونا المستجد».

جدري القرود اسم غير مسمى

أضاف «المر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حال بلدنا»، المذاع على «الراديو 9090»، ويقدمه الإذاعي أحمد خيري، أن جدري القرود اسم على غير مسمى، فالعائل الأساسي الخاص به هو القوارض بصفة عامة، خاصة أنواع معينة من الفئران في وسط وغرب أفريقيا، وموجود هناك منذ الستينات.

سبب ربط الفيروس بالقرود

أشار إلى أن جدري القرود ليس بجديد، لكنه مرض فيروسي قديم، قد يؤذي لكنه ليس شديد العدوى إطلاقا، موضحا أن سبب ربط الفيروس بالقرود، يرجع إلى اكتشافه عام 1958، كان موجودا داخل قرود تحت الأبحاث، لكن أساس الفيروس بعض أنواع القوارض.

لو عضك فار مصاب هتنتقلك العدوى

أكد أن الفيروس ينتقل من الفئران المصابة عبر اللدغة أو الأدوات الخاصة بها الملوثة إلى الإنسان، كما أن الفيروس ينتقل من إنسان لآخر، ولكن لا ينتقل بسهولة، وبالتالي هذا عامل مطمأن، كما أنه لا يتحور بسهولة مثل كورونا أو غيرها من الفيروسات، وإذا تحور فيوجد به مناعة ذاتية تصحح جيناته.

العدوى تنتقل من إنسان لآخر

وتابع: «العدوى تنتقل من إنسان مصاب لآخر إذا خالطه بشكل لصيق ووجها لوجه ولمدة طويلة، لأن الفيروس لا ينتظر في الهواء، إذا لمس رذاذ مريض عطس في وجه شخص أمامه حينها تنتقل العدوى».

الأحضان والقبلات خطيرة للغاية

وواصل: «كما أن الأحضان والقبلات خطيرة للغاية، ومعظم الحالات المصابة البالغ عددها 130 حالة في أوروبا وكندا وأمريكا و106 محتملة الغالبية العظمى لها من الأشخاص التي تمارس المثلية الجنسية، ولا يوجد سبب يفسر ذلك حتى الآن».