أحمد حلمي يكشف مصير مسلسل من بطولته عن حياة نجيب محفوظ

كشف الفنان أحمد حلمي خلال أستضافته في برنامج «insider بالعربي» مصير مسلسل نجيب محفوظ، الذي يجسد فيه دور الاديب العالمي نجيب محفوظ.

وقال أحمد حلمي: «أنا أمنية حياتي إن المسلسل يتم، والمفروض من سيقوم بالكتابة الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وحدث جلسات مع السيدة الفاضلة بنت الأديب الراحل نجيب محفوظ وهي رحبت مبدئيا في هذه الجلسة التي كانت منذ فترة طويلة، وسعدت جدًا بتأييدها إني اقوم بتجسيد الشخصية».

وأضاف حلمي: «إلى هذه اللحظة الموضوع لم يتم اتخاذ أي خطوات سواء من سيقوم بالكتابة هو عبدالرحيم وكمال والذي يجسد شخصية الأديب العالمي هو أنا».

أحمد حلمي وفيلم «واحد تاني»

وطرح الفنان أحمد حلمي فيلم واحدٍ تاني الذي يعرض حاليا بدور العرض وتصدر إيرادات شباك التذاكر؛ إذ يحتل المركز الأول منذ موسم عيد الفطر.

ويشارك في بطولة فيلم «واحد تاني»، بجوار النجم أحمد حلمي، روبي وأحمد مالك ومحمود حافظ وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين ونور إيهاب، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.