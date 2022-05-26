أحمد حلمي يغرد على قمة الإيرادات بـ«واحد تاني».. 570 ألف جنيه في 24 ساعة

استطاع الفنان أحمد حلمي، أن يحافظ على صدارة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر المبارك، بفيلمه «واحد تاني»، إذ حقق أمس، إيرادات وصلت إلى 570 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريح لـ«الوطن».

إيرادات «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي

وصلت إيرادات فيلم «واحد تاني»، في شباك التذاكر إلى 50 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض، حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.

وتدور أحدث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة الشخص بذاته، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أغنية «الحركة ديه»

حازت أغنية «الحركة دي» من فيلم «واحد تاني»، على تفاعل عدد كبير من الجمهور، إذ اقتربت من تحقيق 8 ملايين مشاهدة، منذ طرحها، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وغناء أحمد حلمي.

وتفاعل عدد من الفنانين، أيضا، مع تريند الأغنية، في مقدمتهم أكرم حسني، وكذلك أحمد سعد، الذي نشر عبر حسابه على «إنستجرام»، فيديو أثناء رقصه على الأغنية، معلقا عليها: «بص يا حلمي الحركة دي».

الأفلام المنافسة لفيلم «واحد تاني»

ينافس الفيلم في دور العرض، 3 أفلام أخرى، منهما «العنكبوت» للفنان أحمد السقا، الذي احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة بموسم عيد الفطر، و«زومبي» بطولة على ربيع، الذي حقق إيرادات وصلت إلى 15 مليون جنيه، وتذيل فيلم «فارس» الإيرادات، بعدما حقق ما يقرب من 392 ألف جنيه فقط، منذ طرحه قبل أيام.