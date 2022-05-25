الـ 5 أغاني الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب».. من أول دقيقة لـ إليسا الأولى

تصدر عدد من الأغاني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية منذ موسم عيد الفطر 2022، كما حصد عدد منها مشاهدات عديدة، منها أغنية «من أول دقيقة» للفنانة إليسا وسعد لمجرد، وأغنية «دلع تدلع» للفنان حسين الجسمي.

وفي السطور التالي نستعرض لكم أبرز 5 أغانٍ حازت على إعجاب المشاهدين وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» خلال الأيام الماضية.

من أول دقيقة لـ إليسا وسعد لمجرد تتخطى الـ 72 مليون مشاهدة

جاءت في المركز الأول في ترتيب الأغاني الأكثر مشاهدة عبر «اليوتيوب» خلال الفترة الماضية أغنية «من أول دقيقة» التي تجمع الفنانة إليسا بالفنان سعد لمجرد لأول مرة.

وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من الجمهور وحصدت إشادات واسعة، كما تخطت الـ 72 مليون مشاهدة خلال أقل من أسبوعين من طرحها، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

أغنية «دلع واتدلع» تحقق 19 مليون ونصف مشاهدة

بينما جاء في المركز الثاني أغنية «ستو أنا» التي قدمها الفنان أكرم حسني ضمن أحداث مسلسله الرمضاني السابق «مكتوب عليا»، وحققت الأغنية 2 مليون و200 ألف مشاهدة.

واحتلت كليب أغنية «دولي» التي طرحها الثنائي مغني الراب موسكو ومنتج الموسيقى الشهير الوايلي، الترتيب الثالث، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق 2 مليون مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها.

أما أغنية «دلع واتدلع» للفنان حسين الجسمي احتلت المركز الرابع في الأغاني الأكثر مشاهدة عبر «اليوتيوب»، وحققت الأغنية 19 مليون ونصف مشاهدة في أيام، وهي من كلمات: تامر حسين، ألحان: حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر: توما.

وجاء في المركز الخامس أغنية «الحركة دي» التي قدمها الفنان أحمد حلمي ضمن أحداث فيلمه الجديد «واحد تاني»، وحققت الأغنية 7 ملايين و300 ألف مشاهدة.