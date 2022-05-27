حماقي يحتفل مع جمهوره بنجاح حفل موسم جدة ويستعد للكويت

احتفل المطرب محمد حماقي مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنجاح حفله الذي أحياه في جدة، وحمل شعار كامل العدد.

ونشر حماقي مجموعة صور من الحفل، التي تفاعل الجمهور معها وأثنوا على إطلالته.

حفل حماقي بجدة

وكان صعد حماقي على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية مرتديا «لوك» رياضي جذب الأنظار وافتتح وصلته الغنائية ب«نفسي أبقى جمبوا» وسط استقبال حافل من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلا: «وحشتوني جد».. ثم انطلق ليقدم المزيد من أبرز أغانيه التي تالق بها طوال مشواره الفني منها «زيها مين، لا ملامة، ما بلاش، من قلبي بغني، م البداية»، إضافة إلى «أحلى حاجة فيك إيه وهوا دا حبيبي» التي قدمها بمشاركة طفل يدعى جميل ونالت إعجاب الجميع.

ومع التفاعل غير المسبوق للجمهور، حرص حماقي على الكشف لهم عن مفاجأة خاصة يعد لها مع منظم الحفل محمد زكي حسنين وذلك خلال لقائه القادم معهم مع نهايه شهر يونيو 2022 القادم.

حفل محمد حماقي في الكويت

ويستعد حماقي لاحياء حفل غنائي يوم الجمعة 27 مايو الجاري في الكويت، وهو الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم 13 مايو الماضي وتمّ تأجيله بسبب حالة الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والذي نعاه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا: «بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كافة التفاصيل من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».