أنغام تشارك جمهورها اختيار أغاني حفلها المقبل في جدة

شاركت المطربة أنغام جمهورها في اختيارات أغاني حفلها المقبل في جدة والمقرر إحياؤه في 4 يونيو المقبل.

ونشرت أنغام تدوينة عبر حسابها بموقع التدوينات القصير إنستجرام قائلة: «أنغام في جدة‬⁩ .. شاركوني بالأغاني اللي تحبوا تسمعوها في الحفلة.

أنغام تروج لأول حفل بعد أزمتها الصحية

وروجت الفنانة أنغام منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأول حفل لها بعد أزمتها الصحية.

ونشرت أنغام صورة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليها: «جمهور جدة الغالي موعدنا يوم 4-6 ضمن حفلات موسم جدة، تطرح التذاكر غدا الساعة 9 مساء، أشوفكم قريبا».

أزمة أنغام الصحية

وكانت الفنانة أنغام خضعت منذ أيام لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد على يد الجراح المصري العالمي هاني الطير، وتتلقى حاليا جلسات العلاج الطبيعي.

وتقضي حاليا أنغام في منزلها في فترة نقاهة ما بعد العملية، متوقفة عن جميع أنشطته الفنية لحين تماثلها للشفاء، ومن المقرر أن تبدأ نشاطها الفني الشهر المقبل بهذا الحفل الغنائي.

أنغام تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية

وطمأنت المطربة أنغام، جمهورها وجميع من ساندها في أزمتها الصحية، خلال «تدوينة» عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتبت أنغام قائلة: «‏شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم، وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة».

وكما حرصت راندا رياض مديرة أعمال أنغام جمهورها طمأنت جمهور انغام على حالتها الصحية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث نشرت راندا صورة لأنغام من داخل المستشفى، وعلقت: «ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا».