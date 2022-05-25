أنغام تحيي حفلا غنائيا في جدة الشهر المقبل

روجت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأول حفل لها بعد أزمتها الصحية التي تحييها الشهر المقبل في جدة.

ونشرت أنغام صورة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليها: «جمهور جدة الغالي موعدنا يوم 4-6 ضمن حفلات موسم جدة، تطرح التذاكر غدا الساعة 9 مساء، أشوفكم قريبا».

أزمة أنغام الصحية

وخضعت الفنانة أنغام منذ أيام لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد على يد الجراح المصري العالمي هاني الطير، وتتلقى حاليا جلسات العلاج الطبيعي.

وتمكث أنغام حاليا في فترة نقاهة ما بعد العملية داخل منزلها، متوقفة عن جميع أنشطته الفنية لحين تماثلها للشفاء.

وطمأنت راندا رياض مديرة أعمال أنغام جمهورها على حالتها الصحية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث نشرت راندا صورة لأنغام من داخل المستشفى، وعلقت: «ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا».

لوحة باهتة لأنغام

وطرحت الفنانة أنغام قبل أزمتها الصحية أغنية لوحة باهتة من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كلمات أغنية لوحة باهتة

وتقول كلمات أغنية لوحة باهتة:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

ليه وافقنا وسيبنا بعض إزاي كمان

واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش

عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان

بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش