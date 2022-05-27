الوزير يكشف تفاصيل مهمة عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»: 11 مليون امتحان

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مهمة بخصوص الامتحانات الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي، وذلك خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب شوقي تحت عنوان: «إحصائيات مهمة بخصوص الامتحانات الإلكترونية الاول والثاني الثانوي»، مضيفًا: «تم عقد 6 ملايين و401 ألف و535 امتحان إلكتروني للصف الأول الثانوي».

5 ملايين امتحان للصف الثاني الثانوي

وتحدث وزير التربية والتعليم عن امتحانات الصف الثاني الثانوي، مضيفًا: «تم عقد 5 ملايين و108 ألف و209 امتحان إلكتروني للصف الثاني الثانوي».

وأوضح شوقي أن الدولة عقدت أكثر من 11 مليون امتحان قائلًا: «نجحت الدولة المصريه في عقد 11 مليون و509 ألف و744 امتحان إلكتروني للصفين معا»، وكشف تفاصيل الامتحانات «بمتوسط 40 سؤال اختيار من متعدد في كل امتحان فإن التصحيح الالكتروني يتم بدون تدخل بشري لـ460 مليون و389 ألفا و760 سؤالا»، مختتمًا: «تحيا مصر التي تنفرد بمثل هذه الإحصائيات وبإذن الله القادم أفضل».

وضع اللمسات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنها وضعت اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها في 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل.

وأكدت الوزارة قيامها باعداد مقرات اللجان الامتحانية في مختلف المحافظات وتجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان، وتجهيز أرقام الجلوس وإعداد خطة للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا.