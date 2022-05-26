التعليم: توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها وضعت اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها في 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، من خلال إعداد وتجهيز أرقام الجلوس وإعداد مقرات اللجان الامتحانية في مختلف المحافظات وتجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

أرقام الجلوس جاهزة

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من إعداد وتجهيز أرقام الجلوس، والتي سيتم توزيعها على طلاب الثانوية العامة خلال الأسبوع المقبل، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2022، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ومخرجات التعلم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد للشعبتين العلمية والأدبية ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوى على أي أسئلة مقالية نهائيا.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة غير معقدة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون بعيدة تماما عن التعقيد، وستكون مباشرة وواضحة، لافتا إلى أن جميع اللجان الامتحانية ستكون مؤمنة تماما، وستكون معقمة ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما سيتم وضع العديد من المحظورات يجب على الطالب تجنبها وسيتم كتابتها على بطاقة أرقام الجلوس.

يذكر أن وضعت وزارة التربية والتعليم 10 إجراءات لمواجهة كورونا، خلال امتحانات الثانوية العامة، وهي كالتالي:

1- تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة وتطهيرها بشكل دوري طوال أيام الامتحانات.

2- قياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان قبل دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

3- تخصيص غرفتي عزل بكل لجنة امتحانية، لتقديم الدعم الطبي لأي طالب أو مراقب أو ملاحظ يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

4- حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لمنع الزحام، والحد من انتشار فيروس كورونا.

5- إلزام الطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة 2022 بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل اللجان.

6- تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا، لتحقيق التباعد بينهم، للحد من انتشار كورونا.

7- منع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة.

8- الحرص على توفير الأدوية اللازمة بغرف العزل بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

9- تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأي طالب مصاب بفيروس كورونا، شرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابته وقت عقد الامتحانات.

10- التشديد على كل طالب بإحضار جميع أدوات الامتحان الخاصة به.