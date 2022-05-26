عاجل.. وزير التعليم: المدارس تتسلم مجلد المفاهيم من الطلاب عقب كل امتحان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مجلد المفاهيم الورقي الذي تم توفيره لطلاب الصف الثالث الثانوي هو نسخة مطابقه لما تم إتاحته رقميا وسوف يتاح للطالب وفق تخصصه داخل لجنة الامتحان للاستخدام كمرجع.

شوقي: لا يجوز الكتابة على مجلد المفاهيم مطلقا

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ب«فيسبوك»، أنه لا يجوز الكتابة على مجلد المفاهيم مطلقا ويبقى المجلد في المدرسة بعد نهاية الامتحان لإتاحته للطالب في الامتحان التالي.

وأوضح أنه يعود المجلد إلى المدرسة بعد نهاية الامتحانات للاستخدام في الأعوام التالية.