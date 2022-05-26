التعليم تسمح للمدارس بالصيانة البسيطة دون التزام بفاتورة إلكترونية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهمًا للمديريات التعليمية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن طلب استثناء أعمال الصرف على الصيانة البسيطة بالمدارس في التعامل بنظام الفاتورة الإلكترونية لمدة عام.

استثناء أعمال الصرف على الصيانة البسيطة بالمدارس من الفاتورة الإلكترونية

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه ورد إليهم كتاب رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني في وزارة المالية، ردا على كتابهم بشأن طلب استثناء أعمال الصرف على الصيانة البسيطة بالمدارس في التعامل بنظام الفاتورة الإلكترونية لمدة عام، حيث دُرس الموضوع من قبل المختصين بمصلحة الضرائب المصرية.

موقف الصيانة البسيطة من قرار الفاتورة الإلكترونية

وأكدت وزارة التعليم، انتهاء الأمر وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021 بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنشور وزارة المالية رقم 23 لسنة 2021 بشان تعميم التعامل بالفاتورة الإلكترونية، فإنه يحظر التعاقد مع مسؤولين غير مسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بالنسبة للتعاقدات التي يتم إبرامها بعد تفعيل العسل بالقرار المذكور اعتبارا من 1/10/2021.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه فيما يتعلق بأعمال الصيانة البسيطة التي تجريها المدارس دون إبرام تعلك لتلبية احتياجتها العاجله، تخرج عن نطاق الإلزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021.

ختام امتحانات نهاية العام.. لطلاب تانية ثانوي والشهادة الإعدادية

وفي سياق آخر، انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية، اليوم الخميس 26 مايو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، وفقاً للجدول المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع ورقياً وإلكترونيا بالمدارس، ومادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي.