«ماكرون» لـ«لوبان» في المناظرة: خطتك لمنع الحجاب تضر سمعة فرنسا

قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، في المناظرة التي تجمعه بمنافسته في الجولة الثانية مارين لوبان، إن مشروع لوبان الانتخابي مشروع تقزم، يمس بسمعة فرنسا دوليا، مدللا على ذلك، برغبة منافسته في منع الحجاب في الأماكن العامة.

وقال ماكرون، إن قرار مثل منع الحجاب في الأماكن العامة الذي تتحدث عنه لوبان، سيجعل فرنسا أول دولة تأخذ قرار كهذا، وهذا أمر يمس بسمعة فرنسا دوليا، مضيفا أن ما تقوله لوبان في برنامجها الانتخابي، هو نفسه ما تدعو إليه تاريخيا الجبهة الوطنية، التي تصنف بأنها نموذج لتيار اليمين المتطرف في أوروبا.

ماكرون ينتقد برنانمج لوبان في الشؤون الخارجية

ورأى الرئيس الفرنسي، أن منافسته على سبيل المثال، تتجاهل كثير من الأمور التي تتعلق بعلاقات باريس الخارجية، ومنها قارة أفريقيا، وقال إن لوبان تتجاهل تماما الحديث عن قارة أفريقيا، وهو أمر مثار استغراب لدى كثير من الدول الأفريقية، متابعا: «هذا تاريخ يجب أن أنظر له ولا يمكن تجاهله».

ووجه ماكرون، انتقادات شديدة لمنافسته، بسبب ما وصفه بسياسات الانزواء، والتقزم الداخلي التي تريدها، فضلا عن إعلان عزمها إقامة علاقات جيدة مع روسيا، تزامنا مع شن موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا، تواجه انتقادات دولية شديدة.

جولة ثانية بنفس سيناريو انتخابات 2017

وتجرى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل، بعد أن نجحا ماكرون ولوبان في الوصول إلى الجولة الثانية التي تحسم بأكثرية الأصوات، في عودة إلى نفس سيناريو الانتخابات الرئاسة الفرنسية 2017.

وتعبر لوبان عن تيار اليمين المتطرف ويعد ذلك من أبرز الانتقادات التي توجه لها، وهو التيار الذي يتبع نهجا أكثر تشددا حيال الاندماج في مؤسسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك في المواقف من القوميات الأخرى ويثير قلقا كبيرا لدى كثير من المسلمين.

لكن لوبان في المقابل، ترى أنها ليست متشددة وإنما تتبع نهجا يعلي مصالح الوطن فوق أي أمور أخرى.