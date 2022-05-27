الرئيس الأوكراني يتهم «موسكو» بارتكاب إبادة جماعية في «دونباس»

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تريد تحويل مدن شرقي بلاده إلى رماد، متهما «موسكو» بارتكاب إبادة جماعية في «دونباس» جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، بحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمس الخميس، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، قضية إمدادات الأسلحة الثقيلة لـ«كييف»، وقال عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن بلاده بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة يتم تسليمها بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، على وجه الخصوص لصد هجمات «موسكو».

أوكرانيا وألمانيا تبحثان احتمالات فرض المزيد من العقوبات على روسيا

كما بحث الوزير الأوكراني، مع بيربوك، احتمالات فرض المزيد من العقوبات على روسيا وآفاق عضوية أوكرانيا في «الاتحاد الأوروبي».

وأضاف كوليبا، أنه أطلع وزيرة الخارجية الألمانية، على الوضع الصعب في «دونباس»، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن الإدارة برئاسة جو بايدن تستعد لتزويد أوكرانيا بأنظمة حديثة لراجمات الصواريخ البعيدة المدى «راجمة صواريخ أم 270»، وأشار المسؤولون، إلى أن الإدارة الأمريكية تميل إلى تقديم تلك الأنظمة في إطار الحزمة الأوسع من مساعدات «واشنطن» العسكرية التي قد يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

«واشنطن» تطالب «موسكو» بضمان إمكانية تصدير حبوب أوكرانيا عبر الموانئ

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، إن بلادها لا تناقش إمكانية رفع العقوبات عن «موسكو» مقابل إلغاء حظر توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى السوق العالمية، مطالبة روسيا بضمان إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جانبها، نقلت السلطات في أوكرانيا، حطام طائرة «آن 225 مريا»، أكبر طائرة في العالم، إلى خارج «مطار جوستوميل» شمال غربي عاصمة البلاد «كييف» لإتلافها في وقت لاحق.

وكانت السلطات الأوكرانية، أشارت في 28 فبراير الماضي، إلى تدمير «مريا»، في «جوستوميل» جراء الحرب «الروسية الأوكرانية».