رغم توقف المفاوضات.. زيلينسكي: الحرب بأوكرانيا لا يمكن حلها إلا بالدبلوماسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب في أوكرانيا لا يمكن حلها إلا من خلال الدبلوماسية - على الرغم من الجمود الحالي في المفاوضات بين كييف وموسكو.

وفي حديثه عبر التلفزيون الأوكراني، أشار إلى أن بلاده يمكن أن تنتصر في ساحة المعركة لكن الأمور لا يمكن إلا أن تتوقف بشكل نهائي على طاولة المفاوضات،وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية

وقال زيلينسكي إنَّ الصراع «سيكون دمويا وسيكون هناك قتال لكنه لن ينتهي بشكل نهائي إلا من خلال الدبلوماسية».

لكنه أشار إلى أنَّ هذا لن يكون سهلاً لأن أياً من الجانبين لم يرغب في التنازل عن أي شيء.

وقال كبير مفاوضي كييف ميخايلو بودولياك الثلاثاء الماضي، إنَّ المحادثات معلقة وفي اليوم التالي، اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، سلطات كييف بعدم الرغبة في مواصلة المحادثات لإنهاء الأعمال العدائية.

وتقول وكالات الأنباء الروسية، إنَّ الاجتماع الأخير حدث منذ ما يقرب من شهر، في 22 أبريل.

#Mariupol. #Russian occupiers conduct forced "evacuation" of civilians to the territory of Russia under barrels of a machine guns.

People are denied to leave the gathering point and buses.#StopRussianAgression #StandWithUkraine pic.twitter.com/BrFcMtjgRE