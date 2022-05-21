رغم توقف المفاوضات.. زيلينسكي: الحرب بأوكرانيا لا يمكن حلها إلا بالدبلوماسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب في أوكرانيا لا يمكن حلها إلا من خلال الدبلوماسية - على الرغم من الجمود الحالي في المفاوضات بين كييف وموسكو.

وفي حديثه عبر التلفزيون الأوكراني، أشار إلى أن بلاده يمكن أن تنتصر في ساحة المعركة لكن الأمور لا يمكن إلا أن تتوقف بشكل نهائي على طاولة المفاوضات،وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية

زيلينسكى: الصراع سيكون دمويا

وقال زيلينسكي إنَّ الصراع «سيكون دمويا وسيكون هناك قتال لكنه لن ينتهي بشكل نهائي إلا من خلال الدبلوماسية».

لكنه أشار إلى أنَّ هذا لن يكون سهلاً لأن أياً من الجانبين لم يرغب في التنازل عن أي شيء.

وقال كبير مفاوضي كييف ميخايلو بودولياك الثلاثاء الماضي، إنَّ المحادثات معلقة وفي اليوم التالي، اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، سلطات كييف بعدم الرغبة في مواصلة المحادثات لإنهاء الأعمال العدائية.

وتقول وكالات الأنباء الروسية، إنَّ الاجتماع الأخير حدث منذ ما يقرب من شهر، في 22 أبريل.

#Mariupol. #Russian occupiers conduct forced "evacuation" of civilians to the territory of Russia under barrels of a machine guns.

People are denied to leave the gathering point and buses.#StopRussianAgression #StandWithUkraine pic.twitter.com/BrFcMtjgRE — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) May 21, 2022

فى سياق متصل، شاركت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية أمين دزيبار، مقطع فيديو على تويتر لجنود روس أثناء «إجلاء قسري» للمدنيين إلى أراضي روسيا تحت فوهة رشاشات "في ماريوبول.

الجيش الروسي يدمر شحنة أسلحة غربية كبيرة غرب كييف

فيما أعلن الجيش الروسي أنَّه دمر شحنة أسلحة غربية كبيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية غربي كييف..

ذكرت وكالة أنباء «انترفاكس» أنَّه تم استخدام صواريخ كاليبر المطلقة من البحر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ الضربة أسقطت «مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية تم تسليمها من الولايات المتحدة ودول أوروبية»، حسب «رويترز».

انسحاب أمريكا وعدد من الدول من اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا

وعل جانب آخر، انسحبت الولايات المتحدة والعديد من الدول من اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقًا لـ«رويترز»، انسحب ممثلون من الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا من اجتماع وزراء تجارة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك يوم السبت، بينما كان وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف يتحدث.

وقال أحد الدبلوماسيين إنَّ الإخلاء كان تعبيرًا عن عدم الموافقة على الحرب العدوانية الروسية غير القانونية في أوكرانيا وتأثيرها الاقتصادي في منطقة الأبيك.