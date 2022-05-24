واشنطن وكييف تبحثان سبل تصدير الحبوب الأوكرانية

تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وناقش السبل المحتملة لإخراج الحبوب الأوكرانية من البلاد، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية أن بلينكن أشار إلى أن أزمة الأمن الغذائي العالمية الناتجة عن الحرب الوحشية التي شنها الرئيس بوتين تتطلب استجابة عالمية، وناقشوا السبل المحتملة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

بلينكن: الحرب تسببت في أزمة غذاء عالمية

وقال البيان إن بلينكين قدم أيضًا لكوليبا تفاصيل حول الاعتمادات التكميلية البالغة 40.1 مليار دولار التي وقعها الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا في نهاية هذا الأسبوع.

Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

وأضاف المتحدث أن وزيرة الخارجية الأمريكية «أكدت دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة عدوان موسكو».

كما غرد كوليبا أيضًا بشأن المكالمة وقال إنه تم مناقشة طرقًا لإلغاء حظر الصادرات الأوكرانية وضمان الأمن الغذائي العالمي.