مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين.. وخبير: أعلى معدل إشغال بالفنادق منذ جائحة كورونا

يستقبل مطار مرسى الدولي حوالي 15 ألف سائح أجنبي عبر 98 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية، وذلك الأسبوع المقبل بدء من غد السبت بالإضافة إلى 5 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، طبقًا للجدول المعلن بالمطار وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 11 دولة أوروبية

وقال مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي في تصريحات لـ «الوطن»، اليوم الجمعة، إن سلطات مطار مرسى علم تستعد لاستقبال حوالي 15ألف سائح من جنسيات أجنبية مختلفة على متن 98 رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية.

مطار مرسى علم يستقبل 98 رحلة طيران سياحية

وأضاف المصدر أن 3 رحلات قادمة من بلجيكا و5 من هولندا و17 من إيطاليا و16 من ألمانيا و29 من التشيك و21 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من كل من سويسرا وفرنسا ولكسمبورج ورومانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى 5 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وتفتيشات على أعلى مستوى.

انتعاشة سياحية بفنادق مرسى علم

ومن ناحيته، قال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 60 بالمائة.

ولفت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن بدء وصول السياحة السلوفاكية وارتفاع معدلات رحلات الطيران السياحة البولندية والتشيكية والألمانية، زاد من نسبة الإشغالات بالفنادق.