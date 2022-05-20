مستثمرو السياحة: مرسى علم تستقبل 86 رحلة هذا الأسبوع

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن مطار مرسى علم سيستقبل الأسبوع المقبل نحو 86 رحلة طيران من مختلف دول العالم أغلبهم من ألمانيا والتشيك وهولندا وصربيا، لافتا إلى أن تلك الرحلات ستسهم في زيادة نسب إشغال فنادق مدينة مرسى علم، موضحا أنه بداية من شهر يونيو الجاري ستبدأ الرحلات الوافدة إلى المدينة في الارتفاع، خاصة أن العديد من الدول ستبدأ في تسيير رحلات لمرسى علم أبرزها إيطاليا.

نسب الإشغال بفنادق مرسى علم حاليا 60%

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق مرسى علم خلال الأسبوع الماضي تراوحت ما بين 50 إلى 60% وهي نسبة جيدة إذا ما تمت مقارنتها بذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن السياح الألمان ما زالوا الأكثر تواجدا حاليا بكل من مرسى علم والغردقة، لافتا إلى أن ألمانيا كانت الدولة الأكثر إرسالا للسياح لمدن محافظة البحر الأحمر السياحية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

روسيا تسير 8 رحلات شهريا للغردقة وشرم الشيخ

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم إلى أن شركات السياحة الروسية ستبدأ من يوم 28 مايو المقبل في تسيير رحلات طيران عارض «شارتر» منخفضة التكاليف إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بواقع 8 رحلات في الشهر 4 رحلات لكل مدينة شهريا، موضحا أن تلك الرحلات ستكون الأولى منذ الحرب الروسية- الأوكرانية التي اندلعت بين البلدين أوائل شهر فبراير الماضي، مشددا على أن الحركة السياحية الوافدة لمصر مهمة جدا خاصة أن روسيا كانت تحتل المركز الأول في إرسال السياح لمصر قبل عام 2016.

وكان محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بمحافظة البحر الأحمر قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن ألمانيا جاءت في المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لافتا إلى أن السياح الألمان تسببوا في ارتفاع نسب إشغال جيدة بفنادق الغردقة ومرسى علم خلال الشهور الـ 5 الماضية.