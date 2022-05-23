مستثمرو السياحة: 50% نسب إشغال فنادق مرسى علم خلال الأسبوع الجاري

قال رامي فايز عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية بمدينة مرسى علم خلال الأسبوع الجاري بلغت 50% بتراجع 5% عن الأسبوع الماضي، وغالبية الموجودين بالمدينة هم من السياح الأجانب في ظل تراجع أعداد المصريين الوافدين للمدينة حاليا بسبب استمرار العام الدراسي، وعدم وجود إجازات رسمية خلال تلك الفترة.

انطلاق رحلات روسية لشرم الشيخ والغردقة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إحدى شركات الطيران الروسية ستبدأ من يوم السبت المقبل في تسيير رحلات شارتر منخفضة التكاليف إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بواقع رحلة لكل مدينة في الأسبوع، موضحا أن القطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء جاهز لاستقبال السياح الروس.

وأشار إلى أن تلك الرحلات تعتبر الأولى لكل من الغردقة وشرم الشيخ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو مرسى علم، أن عودة الرحلات الروسية إلى مصر حاليا هامة جدا وتدل على مكانة المقصد السياحي المصري خاصة الغردقة وشرم الشيخ لدى السائح الروسي.

وتابع أن روسيا كانت تحتل المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر قبل 2016 وبمتوسط عدد سياح يبلغ أكثر من 2 مليون سائح سنويا، ورغم الحرب الروسية الأوكرانية إلا أنه ما زال هناك طلب جيد من السياح الروس لزيارة مصر.

86 رحلة يستقبلها مطار مرسى علم

وأشار إلى أن مرسى علم استقبلت منذ أول أمس السبت وحتى بداية الأسبوع المقبل 86 رحلة جوية، مشيرا إلى أن تلك الرحلات سيكون لها دور كبير في زيادة نسب الإشغال بفنادق مرسى علم خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أن غالبية السياح الوافدين عبر تلك الرحلات من دول ألمانيا وبولندا وهولندا وصربيا والتشيك، والسياح الألمان هم الأكثر تواجدا بالغردقة ومرسى علم خلال شهر مايو الجاري.