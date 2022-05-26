ضحيتها 16 قتيلا.. إنهاء أكبر خصومة ثأرية بين العرب والهوارة في قنا

تمكنت الجهود الشعبية، ولجنة المصالحات بمحافظة قنا، برئاسة أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، من توقيع وثيقة صلح، لإنهاء أكبر خصومة ثأرية بين العرب والهوارة بقريتي حمر دوم ونجع الشيخ، في مركز نجع حمادي شمالي قنا، التي راح ضحيتها 16 شخصا، وعشرات المصابين، التي استمرت 37 عاما، إذ اندلعت شرارتها عام 1975.

وقف سلسال الدم في قرى حمر دوم

أكد النائب أسامة الهواري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه اجتمع مع أبناء العائلتين المتخاصمتين في دواوين عائلاتهم بقريتي حمر دوم وأبو حزام، وأقنع العائلتين بإنهاء الخصومة التي سقط فيها 16 قتيلا، وعشرات المصابين، فضلا عن صدور أحكام قضائية ضد العشرات من العائلتين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «لا بد من وقف سلسال الدم في قرى حمر دوم وأبو حزام ونجع الشيخ، وقد حان الوقت لوقف سلسال الخصومات الثأرية»، متابعا: «الخير لا بد أن يرى طريقه في هذه المناطق والقرى، وأن ذلك الصلح هو صلح تاريخي».

حياة كريمة في قرى الدم والنار

شدد الهواري على ضرورة العودة للطريق الصحيح في تلك القرى، مقدمًا شكره للقيادة السياسية ورئيس الجمهورية والحكومة المصرية، على الموافقة على دخول تلك القرى لمبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أهمية أن يقف الشباب يدًا واحدة، فالبناء يأخذ مزيدًا من الوقت، قائلا: «إحنا عاوزين الناس تكون آمنة على نفسها وأولادها، ومش عاوزين غير العمار، فكل ذلك من أجل الأمل والأطفال والأحفاد».