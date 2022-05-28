سعر الدولار اليوم السبت 28-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار في البنوك المختلفة لأهميته في التأثير على مختلف الأسعار والاقتصاد في العالم، حيث يزداد البحث عن أسعار العملات النقدية المختلفة وأبرزها الدولار.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تستعرضها للقراء، سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 28 مايو الحالي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار في المصرف المتحد سعر 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 28 مايو.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأمريكية في بنك قناة السويس بنحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 28 مايو.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 28 مايو.

وجدير بالذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا بنسبة 1.35% خلال الأسبوع الممتد من 13 حتى 20 مايو الجاري، وأوضح البنك المركزي أنَّ انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي جاء بعد أن توقف عن مكاسبه التي سجلها منذ بداية عام 2022.

وعلى الرغم من تأكيد محافظ الاحتياطي الفيدرالي، استعداده لرفع أسعار الفائدة فوق المستوى الحيادي للحد من ارتفاع التضخم، إلا أنَّ الدولار انخفض بعد مواجهة خسائر كبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.