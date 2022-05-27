سعر الدولار اليوم الجمعة 27-5-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك المصرية المختلفة من أهم الأشياء التي يبحث عنها الأفراد بشكل يومي ودائم ومستمر، خصوصا بعد ارتفاع أسعاره خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما بعد بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت على أسعار العملات بشكل كبير.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 27 مايو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، كما جاء سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بنحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر الدولار لنحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، اليوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022.

وسجل الدولار في المصرف المتحد 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار في بداية معاملات اليوم لنحو 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر 19.75 جنيه للبيع مقابل 20.00 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد 19.72 جنيه للشراء مقابل 20.00 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 19.91جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء، اليوم الجمعة 27 مايو.

والجدير بالذكر أن خبراء الاقتصاد والمحللين الاقتصاديين يتوقعون من خلال مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، أن تداول الدولار الأمريكي في نهاية هذا الربع سيصل إلى 96.06 من (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية، مرجحين أن يتم تداوله عند 97.33 في غضون 12 شهرًا.