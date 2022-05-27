مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة بطريق سيوة

لقي شاب مصرعه وأصيب شاب آخر إثر وقوع حادث انقلاب مروع سيارة ملاكي على طريق سيوة - المراقي، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى أقرب المستشفى، وأخطر مأمور قسم شرطة سيوة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث سيوة

استقبلت مستشفى سيوة المركزي، اليوم الجمعة، جثة هامدة لشخص يدعى أحمد خالد يونس، 25 سنة، مقيم بقرية أغورمى بمركز ومدينة سيوة، ومحمد عبدالعزيز، 23 سنة، من سيوة، مصاب بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى مطروح العام، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى سيوة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة سيوة إلى موقع حادث سيارة طريق المراقي للمعاينة، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.