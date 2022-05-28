أسعار الفاكهة اليوم السبت 28-5-2022 في الأسواق المحلية

تحتوي الفاكهة على الكثير من الحديد والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهي من أهمّ الأغذية التي يجب تناولها بشكل كبير، كما أنها تساعد على محاربة الكثير من الأمراض المختلفة، فهي تقوى العظام وتحمي من الهشاشة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الشرايين والقلب.

كما أنها تقوي الجهاز المناعي في الجسم وتحميه من الأمراض المختلفة، وتقلل من فرصة الإصابة بفقر الدم، وتساعد في الحفاظ على حمية غذائية مناسبة لراغبي فقدان الوزن وذلك لاحتوائها على سعرات حرارية منخفضة.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت الموافق 28 مايو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو البرقوق 50 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهًات، ويتراوح سعر البطيخة الواحدة بين 15 جنيهًا و70 جنيهًا وفقا للوزن، وتراوح سعر التفاح اليوم في الأسواق بين 20 و40 جنيهًا للكيلو الواحد باختلاف النوع.

كما تراوح سعر كيلو الخوخ بين 7 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو المشمش بين 10 و15 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر الكانتلوب 11 جنيهًا للكيلو الواحد، كما تراوح سعر كيلو العنب اليوم السبت بين 15 و20 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الخوخ 10 جنيهات، وسجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر الجريب فروت 9 جنيهات للكيلو الواحد، اليوم السبت 28 مايو.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له، كما يلي:

تفاوت سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 23 و29 جنيهًا، أما التفاح المصري تراوح سعره بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، كما سجل سعر العنب النباتي من 7.5 إلى 17 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الجوافة في سوق العبور بين 6 جنيهات و18 جنيهًا للكيلو الواحد.