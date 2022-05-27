توريد 290 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة منذ بداية موسم الحصاد

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الجمعة بلغ 290655 طنا، فيما تم توريد 12233 طنا أمس الخميس.

29 شونة خرسانية في محافظة البحيرة

وأشار «آمنة» أن عدد الشون والصوامع في المحافظة، يبلغ 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب 343000 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، وتقدر بنحو580000 طن قمح.

وذكر محافظ البحيرة أن اللجان المشكلة لاستلام القمح، تضم أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة، وبدأت عملها اعتباراً من الثلاثاء 26/4 وحتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

تقديم التسهيلات للمزارعين خلال توريد القمح

ووجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.

وقام محافظ البحيرة بعدد من الجولات التفقدية للشون والصوامع في مدينة دمنهور، للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات أثناء عملية التوريد.