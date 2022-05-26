محافظ كفر الشيخ: نحتل المركز الأول في إنتاج القمح والأرز بمصر

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يوجد بالمحافظة 23 مركزًا يضم شون ومطاحن وصوامع لاستيعاب 195 ألف طن، لافتًا إلى أن النقل يتم أولًا بأول مساعدة الجهات المسوقة لوزارة التموين لبيعها في الأسواق.

حصة يومية من القمح

وأضاف «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن طحن القمح يتم عن طريق شركات مطاحن، مبينًا أن المحافظة تحصل يوميًا على حصتها في القمح بالتنسيق مع الوزارة ويتم إعطاء المحافظات المجاورة حصتها بالتنسيق مع القمح، لافتًا إلى أن النقل يجري عن طريق الشركات الخاص بوزارة التموين ويتم بشكل سريع.

أول محافظة في إنتاج الأرز

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تحتل الأول في إنتاج الأرز في الجمهورية والقطن والقمح والسكر والبنجر، إذ يتم توريد السكر إلى الحامول، مبينًا أن الدورة الزراعية تختلف من محافظة إلى أخرى.

لجنة لاستلام القمح

يشار إلى أن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أكد أن هناك لجنة مشكلة في المواقع لاستلام الأقماح خلال الموسم الجاري، وتم فتح موقعين جديدين وتشيكل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة الشون والصوامع وفقًا لتويجهات المحافظ.